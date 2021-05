Knockout City: il sound design dietro le quinte (Di venerdì 7 maggio 2021) Velan Studios sta portando il familiare suono “Thwack” (il rumore che un colpo produce all’impatto) in Knockout City, il suo prossimo titolo di dodgebrawl a squadre che verrà lanciato il 21 maggio. Per offrire ai giocatori uno sguardo più approfondito sull’affascinante universo di Knockout City – in cui l’audio è importante quanto la grafica – Leggi su insidethegame.home.blog (Di venerdì 7 maggio 2021) Velan Studios sta portando il familiare suono “Thwack” (il rumore che un colpo produce all’impatto) in, il suo prossimo titolo di dodgebrawl a squadre che verrà lanciato il 21 maggio. Per offrire ai giocatori uno sguardo più approfondito sull’affascinante universo di– in cui l’audio è importante quanto la grafica –

Ultime Notizie dalla rete : Knockout City Knockout City avrà una colonna sonora da sballo! Non manca ormai tanto all'uscita di Knockout City , il nuovo gioco multiplayer sviluppato dai ragazzi di Velan Studios e facente parte dell'etichetta EA Originals. Annunciato qualche mese fa, il folle e coloratissimo multiplayer sul ...

Knockout City: il team di sviluppo mostra il sound design nel dettaglio Velan Studios illustra il grande lavoro e la cura riposta nel sound design di Knockout City , dal celebre "Thwack" alla colonna sonora che farà da base musicale alle accese partite di dodgebrawl. Velan Studios, team di sviluppo di Knockout City , mostra oggi la grande cura ...

Knockout City avrà una colonna sonora da sballo! Tom's Hardware Italia Knockout City avrà una colonna sonora da sballo! Con un nuovo post nel blog ufficiale, oggi scopriamo come sarà composta la fantastica colonna sonora dell'imminente Knockout City.

Knockout City, intervista con gli sviluppatori dopo la beta Abbiamo partecipato a una interessante tavola rotonda con gli sviluppatori di Knockout City, l'ultimo titolo competitivo di EA. Ecco cosa ci hanno raccontato. Non era facile essere ottimisti al ...

