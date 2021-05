Inter-Sampdoria, i convocati di Ranieri: c’è Quagliarella (Di venerdì 7 maggio 2021) Claudio Ranieri ha diramato l’elenco dei convocati in vista di Inter-Sampdoria, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Partita senza obiettivi per entrambe, qualche ex tra le fila dei blucerchiati. Andiamo a scoprire l’elenco di chi è a disposizione. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina, Quagliarella, Ramírez, Torregrossa. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Claudioha diramato l’elenco deiin vista di, match valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Partita senza obiettivi per entrambe, qualche ex tra le fila dei blucerchiati. Andiamo a scoprire l’elenco di chi è a disposizione. Portieri: Audero, Letica, Ravaglia. Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Ferrari, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida. Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre. Attaccanti: Balde, Gabbiadini, La Gumina,, Ramírez, Torregrossa. SportFace.

