Intelligence e Difesa, al via la stagione delle nomine (Di venerdì 7 maggio 2021) Più ancora del gossip e degli spifferi di palazzo c'è uno sport che puntualmente, ogni anno, scalda i cuori della politica romana: le nomine dei Servizi segreti. Dietro al polverone sul caso Report-Mancini e le peripezie del Copasir, il comitato di controllo dell'Intelligence incagliatosi nella disputa per la presidenza fra Lega e Fratelli d'Italia, c'è allora una partita ben più importante che riguarda il futuro assetto del comparto e già ha messo in movimento le segreterie di partito. La partita è tanto più delicata perché si riapre mentre ritornano le vecchie polemiche sui rapporti fra politica e 007 innescate dal video di Matteo Renzi in autogrill con Mancini. Le caselle vacanti o prossime al cambio della guardia sono poche ma tutte di massima rilevanza. Alcune, di peso, sono state già completate sul finire del governo Conte-bis, con la nomina di ...

