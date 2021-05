Insetti nel piatto Tutti | Pianeta incluso | ne beneficeremmo

(Di venerdì 7 maggio 2021) Spesso si discute dell’assoluta urgenza di ripensare, ristrutturare e rimodulare l’attuale e purtroppo ancora troppo diffuso modello agroalimentare globale. Inefficienze, sovrasfruttamento, impoverimento: costanti che ci hanno portato a una delle peggiori crisi sanitarie, economiche e ambientali mai avvenute. Questa settimana, il futuro del sistema agroalimentare è stato contrassegnato da un’importante decisione: il via libera europeo all’introduzione dinel nostro panorama alimentare. Il riferimento è al cosiddetto “verme della farina” (Tenebrio molitor), giudicato dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e dal suo Comitato sulla nutrizione, nuovi alimenti e allergeni alimentari (NDA) conformi alla normativa europea sui nuovi alimenti. Come ci si poteva aspettare, l’idea di ritrovare presto sugli scaffali del Vecchio Continente larve del ...

Questa settimana, il futuro del sistema agroalimentare è stato contrassegnato da un'importante decisione: il via libera europeo all'introduzione di insetti nel nostro panorama alimentare. Il riferimen ...Arriva il via libera al consumo delle tarme della farina allevate ed essicate, un nutrimento proteico e sostenibile. Ci sono tre validi motivi per mangiare insetti, ma riuscirà il vantaggio ambientale ...