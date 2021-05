Incidente sul Raccordo anulare | morti due 21enni | uno è Simone Piromalli | teste chiave nel processo per l’omicidio di Luca Sacchi

(Di venerdì 7 maggio 2021), testimonenelperdi, è morto in unstradale avvenuto ieri sul Grande, a Roma. A perdere la vita è stata anche una ragazza che viaggiava con lui su uno scooter Beverly, il suo nome era Giorgia Albano. Entrambi avevano 21 anni. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine lo “scooterone” guidato daha tamponato a velocità sostenuta un carroattrezzi fermo sulla corsia d’emergenza nelle vicinanze dello svincolo della via Nomentana.aveva deposto nelsulla morte diil 9 novembre scorso: “Ho visto estrarre una mazzetta di soldi ...

Agenzia_Ansa : Muore in un incidente stradale uno dei teste chiave dell'omicidio Sacchi. La vittima è Simone Piromalli, deceduta a… - fanpage : L'uomo è morto dopo quasi un mese d'agonia - repubblica : Incidente sul Raccordo, muore a 46 anni Agazio Menniti, primario di Neurochirurgia del San Camillo di Roma - oslaz : Roma, incidente sul GRA: morto teste chiave del processo per l’omicidio di Luca Sacchi - giorgiomaresi : @mgdj56 Ho avuto a che fare con Piazzale Clodio nel lontano 1983 e , nonostante avessi tutte le ragioni possibili (… -

