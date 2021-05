In arrivo temperature bollenti questo weekend. Ecco le regioni interessate (Di venerdì 7 maggio 2021) Fino a venerdì compreso il clima sarà abbastanza mite e gradevole su tutta l’Italia, con massime comprese tra 20°C e 25°C, con punte superiori sul versante adriatico, Valpadana e Sardegna. Localmente le massime non supereranno i 19-20°C lungo le coste a causa del mare piuttosto freddo. Le minime notturne si manterranno su valori frizzanti, sotto i 12-13°C sulle zone interne, specie nel Centro-Nord. Sabato le temperature aumenteranno sui versanti occidentali della Penisola. Domenica caldo, temperature in calo nella prossima settimana La risalita di aria calda dal Nord Africa avrà il suo picco nella giornata di domenica, con 23-25°C nelle zone interne, con picchi di 27-28°C, fino a sfiorare i 29°C sulla Toscana interna. In Sardegna occidentale le temperature raggiungeranno anche i 30°C, fresco sulle coste adriatiche e sulla ... Leggi su viaggiarealverde (Di venerdì 7 maggio 2021) Fino a venerdì compreso il clima sarà abbastanza mite e gradevole su tutta l’Italia, con massime comprese tra 20°C e 25°C, con punte superiori sul versante adriatico, Valpadana e Sardegna. Localmente le massime non supereranno i 19-20°C lungo le coste a causa del mare piuttosto freddo. Le minime notturne si manterranno su valori frizzanti, sotto i 12-13°C sulle zone interne, specie nel Centro-Nord. Sabato leaumenteranno sui versanti occidentali della Penisola. Domenica caldo,in calo nella prossima settimana La risalita di aria calda dal Nord Africa avrà il suo picco nella giornata di domenica, con 23-25°C nelle zone interne, con picchi di 27-28°C, fino a sfiorare i 29°C sulla Toscana interna. In Sardegna occidentale leraggiungeranno anche i 30°C, fresco sulle coste adriatiche e sulla ...

Advertising

arpalombardia : Meteo in @RegLombardia, nel fine settimana #tempo stabile e #soleggiato con #temperature massime in pianura oltre… - CentroMeteoITA : #METEO #MILANO - Novità a partire dal #weekend: in arrivo una fase più #stabile con #temperature consone al periodo… - enricodelucchi : RT @Giulio_Firenze: Fino a domenica condizioni meteo discrete, con qualche passaggio nuvoloso e residui disturbi al Meridione. Tra domenic… - borrillo62 : RT @Giulio_Firenze: Fino a domenica condizioni meteo discrete, con qualche passaggio nuvoloso e residui disturbi al Meridione. Tra domenic… - ottosette56 : RT @Giulio_Firenze: Fino a domenica condizioni meteo discrete, con qualche passaggio nuvoloso e residui disturbi al Meridione. Tra domenic… -