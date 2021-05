In arrivo in libro “Io sono Giorgia”. La Meloni si confessa a Verissimo. l legame con la madre, i bulli, gli odiatori (Di venerdì 7 maggio 2021) Smette i panni della leader di partito. Della pasionaria della destra. Del militante maschiaccio. Per vestire quelli di donna, di figlia e di madre. Dal salotto di Verissimo su Canale 5 Giorgia Meloni svela il suo lato più personalw. Tenuto sempre all’oscuro. E non nasconde le lacrime quando si toccano i tasti più delicati della sua infanzia. A cominciare dall’assenza del padre. Con il quale confessa di avere avuto un rapporto inesistente. Al contrario di quello con la mamma Anna, “a cui devo tutto”, dice. E con la sorella maggiore Arianna. Giorgia Meloni si racconta senza tabù a Verissimo Nella puntata trasmessa domani su Canale 5 la leader di FdI molla le briglie e si lascia andare a un racconto autentico e sofferto. Anticipando il filo rosso del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 maggio 2021) Smette i panni della leader di partito. Della pasionaria della destra. Del militante maschiaccio. Per vestire quelli di donna, di figlia e di. Dal salotto disu Canale 5svela il suo lato più personalw. Tenuto sempre all’oscuro. E non nasconde le lacrime quando si toccano i tasti più delicati della sua infanzia. A cominciare dall’assenza del padre. Con il qualedi avere avuto un rapporto inesistente. Al contrario di quello con la mamma Anna, “a cui devo tutto”, dice. E con la sorella maggiore Arianna.si racconta senza tabù aNella puntata trasmessa domani su Canale 5 la leader di FdI molla le briglie e si lascia andare a un racconto autentico e sofferto. Anticipando il filo rosso del ...

