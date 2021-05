Gli ultras della Roma incontrano la squadra: “Ora non mollate nulla in campionato” (Di venerdì 7 maggio 2021) Circa 200 tifosi della Curva Sud della Roma hanno esposto uno striscione a Trigoria: “Noi a prescindere e ad oltranza Romanisti sempre. Voi su contratto e di passaggio. Non dimenticatelo mai“. Il tono imperativo del messaggio in realtà è più simbolico che effettivo, come scrive l’edizione online de La Gazzetta dello Sport. I tifosi infatti hanno incontrato i giocatori più rappresentativi della squadra, chiedendo di dare il massimo e di non mollare nulla nelle gare che restano del campionato, anche perché una di queste è il derby con la Lazio. Gli ultras non vogliono altre brutte figure e si rivolgono alla squadra e alla società. Degli agenti delle forze dell’ordine hanno seguito a distanza l’incontro, il quotidiano ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 7 maggio 2021) Circa 200 tifosiCurva Sudhanno esposto uno striscione a Trigoria: “Noi a prescindere e ad oltranzanisti sempre. Voi su contratto e di passaggio. Non dimenticatelo mai“. Il tono imperativo del messaggio in realtà è più simbolico che effettivo, come scrive l’edizione online de La Gazzetta dello Sport. I tifosi infatti hanno incontrato i giocatori più rappresentativi, chiedendo di dare il massimo e di non mollarenelle gare che restano del, anche perché una di queste è il derby con la Lazio. Glinon vogliono altre brutte figure e si rivolgono allae alla società. Degli agenti delle forze dell’ordine hanno seguito a distanza l’incontro, il quotidiano ...

Advertising

napolista : L’edizione online de La Gazzetta dello Sport racconta il confronto tra tifosi e squadra dopo la gara con lo United.… - forzaroma : Roma, gli ultras incontrano la squadra a Trigoria: “Voi romanisti per contratto” #ASRoma @vale_salviani - emiliocaggiano : @Fedez Ma quanto sono in malafede gli ultras di destra. Se salvini vuole un confronto sulla legge Zan lo faccia con… - drsmoda : RT @10clarenc3: Ora fottuti #ultras e non della #Juventus perché non vi presentate la insieme a tutti gli altri in modo da far dire al que… - massimobon1 : Cioè ragazzi il male del calcio sono gli ultras che vanno da uno che prende 7 mln e che va ad un altra squadra per… -