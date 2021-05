Gabriele Muccino lascia la giuria dei “David di Donatello”

(Di venerdì 7 maggio 2021)con un post su Twitter ha annunciato l’uscita dalladeidi: “Sono uscito dalladeiDi. Non mi riconosco nei criteri di selezione che da anni contraddistinguono quello che era un tempo il premio più ambito dopo l’Oscar. Non mi presenterò più nelle categorie di Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura, in futuro” Queste le parole apparse sul profilo del cineasta che già lo scorso marzo una volta note le candidature della cerimonia di premiazione che si terrà il prossimo 11 maggio, aveva avuto una brusca reazione in merito alle nomination ricevute dal suo ultimo lavoro, “Gli Anni Più Belli”: “Diciamocelo, cari Giurati del @Premi: questa ennesima volta (è dal 2003 che ...

continua la sua battaglia contro i David di Donatello, nelle scorse ore è arrivato il nuovo annuncio . Già polemico negli ultimi anni sulle premiazioni - i suoi film non hanno ...Così scrivesul suo profilo Twitter. "Non mi presenterò più nelle categorie di Miglior Regia e Miglior Sceneggiatura, in futuro" aggiunge il cineasta che aveva polemizzato , sempre ...