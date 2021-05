Femminicidio a Torino | guardia giurata uccide la moglie a colpi di pistola L’uomo è stato fermato dalla polizia

(Di venerdì 7 maggio 2021) Unadi 50 anni ha ucciso lasparandole alcunidi. Ilè avvenuto nell’appartamento della coppia, in corso Novara 87 a. Stando a una prima ricostruzione degli inquirenti, la donna, 48 anni, si era separata dal marito da alcuni mesi, ma lui era rimasto a vivere nello stesso condominio per restare vicino ai figli di 25 e 16 anni., che non si è spodal luogo del delitto, è già. “L’avevo vista dieci minuti prima – racconta all’Ansa un’amica, parrucchiera in un negozio vicino – l’avevo salutata mentre rientrava a casa con le borse della spesa. Poi ho sentito i ...

askanews_ita : Spara alla moglie e la uccide: guardia giurata arrestata a Torino - myrtamerlino : 5 colpi di pistola dopo un litigio per mettere fine alla vita della moglie. L'ennesimo #femminicidio, una mattanza… - news_mondo_h24 : Femminicidio a Torino, guardia giurata uccide la moglie con cinque colpi di pistola - nuovasocieta : Un altro femminicidio a Torino, guardia giurata spara alla moglie - CappelliniMaria : Ancora una volta, non finirà mai! #Femminicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Femminicidio Torino

, una guardia giurata ha ucciso oggi la moglie in casa sparandole alcuni colpi di pistola. Ilè avvenuto nell'appartamento della coppia, in corso Novara 4, nel quartiere Barriera ...E' successo nel primo pomeriggio di oggi a, in un appartamento di Corso Novara, nel ... Sono in corso le indagini per ricostruire il movente del. La vittima aveva 48 anni . Si era ...Tragico caso di femminicidio oggi pomeriggio a Torino. Un uomo di 50 anni, una guardia giurata, ha ucciso la moglie con cinque colpi di pistola: è accaduto in corso Novara 4, ...L'uomo, 50 anni, ha utilizzato la pistola d'ordinanza. Dopo il delitto, ha atteso in casa l'arrivo della polizia ...