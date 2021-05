Federica | incinta all’ottavo mese | è morta all’alba Il figlio è andato via con lei

(Di venerdì 7 maggio 2021) Tragedia a Bagnara di Romagna, in provincia di Ravenna, doveMorsiani, 38 anni èmisteriosamente. Una tragedia improvvisa, che ha sconvolto l’intera comunità di Bagnara di Romagna: poco più di duemila abitanti in provincia di Ravenna. Lì viveva, insieme al marito,Morsiani, 38 anni, educatrice scolastica con un passato da bibliotecaria per L'articolo proviene da Leggilo.org.

All'indomani della scomparsa diMorsiani, la 38enneall'ottavo mese morta nel sonno all'alba di mercoledì 5 maggio, la piccola comunità di Bagnara di Romagna, nel ravennate, prova a ......la morte di una donna di 38 anniall'ottavo mese che è morta nel sonno a Bagnara di Romagna. Lo hanno lasciato le colleghe della cooperativa Il Mosaico di Mordano, dove lavorava...Ieri a Bagnara in tanti - e rispettando le regole anticovid - hanno partecipato alla messa di suffragio in ricordo di Federica Morsiani e dei suoi familiari defunti. «Una cerimonia molto partecipata - ...Federica Morsiani, 38 anni, è morta nel sonno insieme al bimbo che portava in grembo: era incinta di otto mesi e non soffriva di patologie.