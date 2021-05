F1 | GP Spagna 2021 Bottas il più rapido nella FP1 Leclerc 5° | Sainz 6° senza usare gomme soft

(Di venerdì 7 maggio 2021) Il weekend del Gran Premio disi è aperto quest’oggi con la prima sessione di prove libere. I piloti hanno quindi saggiato le condizioni dell’autodromo di Montmelò, sul quale nelnon si sono svolti test invernali. Si comincia a lavorare con mescola dura e Nikita Mazepin riesce nell’impresa di impiegare solo tre minuti per piantare la sua Haassabbia. Personaggi di culto a parte, i primi riscontri con lehard sembrerebbero indicare una supremazia della Mercedes. Con il compound C1, Lewis Hamilton chiude un giro in 1’19”675, rifilando circa 3 decimi alla Red Bull di Max Verstappen. Se il buongiorno si vede dal mattino, per il britannico si prospetta un fine settimana da grande favorito. In questa fase la Ferrari non da’ l’impressione di forzare più di tanto, ma il distacco accumulato da Carlos ...

Non è semplice esordire in una Formula 1 così competitiva, ma Nikita Mazepin ci sta mettendo del suo. Il rookie della Haas è protagonista di un inizio di stagione da incubo, dove sta collezionando ...Leggi anche "Locked Down", il cinema ai tempi della pandemia 16 aprileUn taglio sociopolitico ... Protagonista una coppia americana che si reca inper partecipare al Festival di San ...Il weekend del Gran Premio di Spagna si è aperto quest’oggi con la prima sessione di prove libere. I piloti hanno quindi saggiato le condizioni dell’autodromo di Montmelò, sul quale nel 2021 non si so ...Valtteri Bottas ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Spagna 2021, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. Il finlandese ha timbrato 1:18.504 e ha ...