Emis Killa vs buonismo “Se ti menano e reagisci | spera che sia italiano e etero …”

Roma, 7 mag – Se ci arriva uno lontano anni luce da una certa scala di valori come Emis Killa, significa (per citarlo, eh) che il politicamente corretto ha veramente rotto il cazzo. Il rapper prende ad esempio, su Twitter, il caso in cui si venga aggrediti: meglio non reagire se il picchiatore è di un'altra etnica: «Sennò ti considerano razzista, omofobo o bullo». Emis Killa: "Se ti menano, augurati sia bianco" «Sto politicamente corretto ha rotto il cazzo» ha scritto su Twitter Emis Killa, che ha poi passato a spiegare in una serie di tweet successivi, cosa pensa: «Non ci si può sentire offesi per qualsiasi cosa». E ancora: «Di sto passo va a finire che se uno stronzo ti mette le mani addosso e reagisci devi sperare che sia italiano ed etero, sennò ti considerano razzista, omofobo o bullo».

