Days Gone 2: la petizione per il sequel sfonda il tetto delle 100.000 firme (Di venerdì 7 maggio 2021) Dato che Sony ha scartato l'ipotesi di un sequel di Days Gone, i fan si sono uniti sotto la bandiera di Change.org, la piattaforma di petizioni che consente di raccogliere firme per delle giuste cause. La petizione fatta dai fan chiede a Sony di ripensarci e di lasciar sviluppare a Bend Studio Days Gone 2. Dal primo obiettivo di 80.000 firme, ora è stato registrato il traguardo di 100.000 firme. Per essere precisi, nel momento in cui stiamo scrivendo questa news le firme sono un totale di 104.166. Il messaggio sulla petizione stessa afferma che i fan sono ansiosi di vedere la storia progredire ulteriormente, che milioni di persone chiedono a gran voce Days ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 7 maggio 2021) Dato che Sony ha scartato l'ipotesi di undi, i fan si sono uniti sotto la bandiera di Change.org, la piattaforma di petizioni che consente di raccoglierepergiuste cause. Lafatta dai fan chiede a Sony di ripensarci e di lasciar sviluppare a Bend Studio2. Dal primo obiettivo di 80.000, ora è stato registrato il traguardo di 100.000. Per essere precisi, nel momento in cui stiamo scrivendo questa news lesono un totale di 104.166. Il messaggio sullastessa afferma che i fan sono ansiosi di vedere la storia progredire ulteriormente, che milioni di persone chiedono a gran voce...

Advertising

Asgard_Hydra : PS5: Bend Studios si lascia alle spalle Days Gone? Nuovo AAA in sviluppo - yr_ddraig : @Days_Are_Gone ditto - Dennissrosca : DAYS GONE Uno su cento (Platino) Supera i tuoi limiti e ottieni ogni trofeo di Days Gone #PS4share - Athor94787867 : Disponibile in pre-ordine su @InstantGamingIT il videogioco #DaysGone. Disponibile inizialmente solo per #PS4, dal… - Nicco2D : @RpgBox77 Si ma Stalker 2 nasce appunto multipiattaforma la sua esclusività è una buona mossa di marketing ma non m… -