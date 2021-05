Covid, la situazione in Italia: quasi tutte le regioni in giallo (Di venerdì 7 maggio 2021) L’Italia cambia oggi colore Come ogni venerdì da quasi un anno, oggi 7 maggio, cambiano ancora i colori delle regioni Italiane. Con l’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, c’è il passaggio da una fascia all’altra con l’entrata in vigore del provvedimento dal lunedì. L’accelerazione della campagna vaccinale inizia a farsi sentire e infatti la situazione continua a essere stabile anche se non c’è stato ancora un vero e proprio crollo die contagi. Non si hanno ancora i dati ufficiali ma quasi tutta Italia dovrebbe entrare in zona gialla con la scomparsa totale del rosso dove al momento si trovo solo la Valle D’Aosta che certamente passerà in arancione. In arancione potrebbero rimanere anche Sardegna, Sicilia e Calabria, mentre dovrebbero passare in zona ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 maggio 2021) L’cambia oggi colore Come ogni venerdì daun anno, oggi 7 maggio, cambiano ancora i colori dellene. Con l’ordinanza del Ministro della Salute, Roberto Speranza, c’è il passaggio da una fascia all’altra con l’entrata in vigore del provvedimento dal lunedì. L’accelerazione della campagna vaccinale inizia a farsi sentire e infatti lacontinua a essere stabile anche se non c’è stato ancora un vero e proprio crollo die contagi. Non si hanno ancora i dati ufficiali matuttadovrebbe entrare in zona gialla con la scomparsa totale del rosso dove al momento si trovo solo la Valle D’Aosta che certamente passerà in arancione. In arancione potrebbero rimanere anche Sardegna, Sicilia e Calabria, mentre dovrebbero passare in zona ...

