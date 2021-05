Covid, Brusaferro: “Età media dei casi scende a 41 anni e quella dei ricoveri a 65. Aumentano contagi tra 0 e 9 anni” (Di venerdì 7 maggio 2021) “L’età media dei casi scende a 41 anni e anche l’età media dei ricoveri scende a 65 anni. I casi però segnano un aumento tra i più giovani, tra 0 e 9 anni. I casi tra gli over80 decrescono più rapidamente delle altre fasce e questo è un effetto delle vaccinazioni”. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) “L’etàdeia 41e anche l’etàdeia 65. Iperò segnano un aumento tra i più giovani, tra 0 e 9. Itra gli over80 decrescono più rapidamente delle altre fasce e questo è un effetto delle vaccinazioni”. Lo ha affermato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

