Comunali | Lega | sms Salvini - Meloni | no veti e vertice mercoledì

Advertising

fisco24_info : Comunali: Meloni scrive a Salvini: 'Mai veti FdI, ora vertice': La Lega convoca i responsabili degli enti locali. F… - fisco24_info : Comunali: fonti Lega, presto vertice di centrodestra: L'obiettivo rimane quello di vincere in tutte le città al voto - giornaleradiofm : Approfondimenti: Comunali: fonti Lega, presto vertice c.destra: (ANSA) - ROMA, 07 MAG - Nei prossimi giorni ci sarà… - ReBerengario : RT @erretti42: Foggia, tre consiglieri comunali arrestati: il sindaco Landella si dimette Il buon governo della Lega. Sospette infiltrazio… - Nerogiaguaro : RT @erretti42: Foggia, tre consiglieri comunali arrestati: il sindaco Landella si dimette Il buon governo della Lega. Sospette infiltrazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Lega

Agenzia ANSA

...noi nessun veto" Giorgia Meloni ha scritto a Matteo Salvini affermando che Fratelli d'Italia non ha posto veti sulle candidature alle elezionidi Milano e Roma e chiedendo al capo della...E non è stato Fratelli d'Italia ad averli posti alle candidature alledi Roma e Milano . ... Giorgia Meloni avrebbe inviato al segretario della, Matteo Salvini nelle scorse ore. Dopo ...E' stato convocato, quindi, su richiesta di Salvini per mercoledì un tavolo - si apprende da fonti della Lega - proprio per discutere di amministrative. La riunione della settimana prossima, secondo q ...Danilo Ranieri è il candidato sindaco della Lega alle prossime elezioni amministrative. L’ufficialità arriva da un incontro che si è tenuto tra i vertici del partito e i rappresentanti locali, al qual ...