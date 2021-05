Champions League, ‘L’Equipe’: l’Uefa fa retromarcia sui due posti aggiuntivi (Di venerdì 7 maggio 2021) Secondo quanto riporta “L’Equipe“, l’Uefa sarebbe vicina alle prime sanzioni in seguito al progetto della Superlega. In vista del nuovo format della Champions League a partire dal 2024, non verranno infatti riservati due posti aggiuntivi per altrettante squadre non qualificate. Inizialmente, l’intenzione era quella di assegnare gli ultimi due posti a disposizione ai due club con il coefficiente più alto che non avevano staccato il pass per la competizione. Tuttavia, come raccolto dal quotidiano francese, l’Uefa ritornerà sui suoi passi e, con ogni probabilità, rivedrà questa decisione. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Secondo quanto riporta “L’Equipe“,sarebbe vicina alle prime sanzioni in seguito al progetto della Superlega. In vista del nuovo format dellaa partire dal 2024, non verranno infatti riservati dueper altrettante squadre non qualificate. Inizialmente, l’intenzione era quella di assegnare gli ultimi duea disposizione ai due club con il coefficiente più alto che non avevano staccato il pass per la competizione. Tuttavia, come raccolto dal quotidiano francese,ritornerà sui suoi passi e, con ogni probabilità, rivedrà questa decisione. SportFace.

