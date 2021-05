CDP | siglato con Confcommercio accordo per supportare attività imprese associate

(Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Sottoscritto da Cassa Depositi e Prestiti eun protocollo d’intesa volto ad avviare una collaborazione su una serie di iniziative di supporto all’delle. Dagli strumenti di credito agevolato ai finanziamenti e linee di garanzia, fino alla promozione dell’insediamento dicommerciali negli interventi di edilizia sociale e di rigenerazione urbana promossi dal Gruppo CDP, sono sei – spiega CDP in una nota – i principali ambiti di approfondimento e valutazione individuati nell’a sostegno delledel terziario di mercato. I SEI AMBITI PREVISTI DALL’INTESA – Fund raising su operatività del Fondo di garanzia per le PMI: con risorse apportate dal Sistema, dai suoi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : CDP siglato

Teleborsa

Iniziative di garanzia disu portafogli di nuove esposizioni originate da banche e/o confidi :potrebbe concedere linee di garanzia fino all'80%, con un cap massimo alle prime perdite, su ...L'armistizio è statoieri da Vincent Bollorè e Arnaud De Puyfontaine (Vivendi) e Pier ... vale a dire la sua partecipazione come primo azionista in Tim con il 24%, davanti a(10%). Sarà ...Gli ambiti di approfondimento individuati vanno dal sostegno al credito alla promozione delle attività commerciali negli interventi di edilizia sociale e rigenerazione urbana ...Il nuovo strumento mette in connessione le opportunità di lavoro nelle aziende innovative del portafoglio di CDP Venture Capital Sgr e del Gruppo CDP e ...