Casal di Principe e San Cipriano in lutto: Teresa muore a 35 anni

In lutto le comunità di Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa per la morte di Teresa Monaco, giovane mamma di 35 anni arresa a un brutto male contro cui stava lottando da alcuni tempi. A darne notizia è EdizioneCaserta.

Ultime Notizie dalla rete : Casal Principe Sos brucellosi nel Casertano: 'Fermate la strage delle bufale' I trattori, mezzi e simboli del lavoro di tutti i giorni, sono disposti davanti allo stadio Scalzone di Casal di Principe che per un giorno è diventato presidio degli allevatori della provincia di Caserta. Chiedono dignità e possibilità di lavorare senza fare i conti con la continua emergenza brucellosi.

Lutto nel giornalismo campano: stroncato dal Covid il giornalista Pietro Nardiello Note le sue collaborazioni con le testate Articolo 21, la Città di Salerno, Repubblica Napoli; con il Comitato don Peppe Diana di Casal di Principe. A lui fu affidata la direzione del Festival dell'...

Studente risultato positivo: scuola chiusa a Casal di Principe Ottopagine ADDIO TERESA. Giovane madre muore a soli 35 anni SAN CIPRIANO D’AVERSA/CASAL DI PRINCIPE (Lidia e Christian de Angelis) Addio Teresa Monaco giovane madre. La donna 35 anni, sposata con Giuseppe, noto parrucchiere del paese, e madre di due bambini ...

Un anno senza Valerio Taglione, celebrazioni nell’Agro Aversano per ricordare il “partigiano del bene” Aversa (Caserta) - 7 maggio, un anno senza il sorriso sornione di Valerio Taglione. Un anno senza quello che tutti, senza esitazione alcuna, hanno ...

