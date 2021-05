Calcio: Flick, futuro incerto, ‘nulla è ancora deciso’ (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Sono grato al Bayern Monaco, gli devo molto”. Queste le parole di Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern, in conferenza stampa. Lo si apprende dalla Dpa. Il tecnico, che a fine stagione lascerà la società bavarese, ha parlato anche del suo futuro; in molti lo vedono come papabile sostituto di Joachim Loew sulla panchina della Germania, dopo Euro 2020. “Ci sono stati molti colloqui, ma nulla è ancora deciso”, ha detto Flick. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Sono grato al Bayern Monaco, gli devo molto”. Queste le parole di Hans-Dieter, allenatore del Bayern, in conferenza stampa. Lo si apprende dalla Dpa. Il tecnico, che a fine stagione lascerà la società bavarese, ha parlato anche del suo; in molti lo vedono come papabile sostituto di Joachim Loew sulla panchina della Germania, dopo Euro 2020. “Ci sono stati molti colloqui, ma nulla èdeciso”, ha detto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Flick Germania: presidente Bayern, nessun colpo nel mercato estivo Domani i bavaresi ospiteranno il Borussia Moenchengladbach per una delle ultime partite sotto la guida di Hansi Flick, il quale lascerà a fine stagione lasciando il posto a al 33enne Julian ...

Lo strano caso di Tuchel, il grande allenatore 'invisibile' (pure in Germania) Tuchel - scrive la Suddeutsche - ha allenato i migliori club del calcio internazionale per diversi ... Ma in Germania resta sempre marginale: parlano tutti di Klopp, Flick e Nagelsmann. Tuchel se ne sta ...

Germania: presidente Bayern, nessun colpo nel mercato estivo MONACO, 07 MAG - Alla vigilia del turno di campionato che potrebbe portare il nono titolo consecutivo, il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, esclude che il club investa grandi cifre nel mer ...

