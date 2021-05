Bruti Liberati accusa Davigo (Di venerdì 7 maggio 2021) “Non avrei mai ricevuto informalmente atti e se qualcuno me li avesse sbattuti sul tavolo li avrei immediatamente consegnati”. Così Edmondo Bruti Liberati in un’intervista al Corriere della Sera boccia il comportamento del consigliere Csm Piercamillo Davigo coinvolto nel caso Amara. “Le indagini polverone non sono nello stile della Procura di Milano. Indagini a tutto campo sull’universo mondo, iscrizioni precipitose e intercettazioni a strascico che poi si sgonfiano nel nulla”, aggiunge l’ex capo della procura di Milano e già componente del Csm e presidente dell’Anm, ora in pensione. Bruti Liberati commenta la vicenda del pm Paolo Storari che nel 2020 consegnò al consigliere del Csm Piercamillo Davigo i verbali degli interrogatori resi dall’avvocato Piero Amara sostenendo che a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) “Non avrei mai ricevuto informalmente atti e se qualcuno me li avesse sbattuti sul tavolo li avrei immediatamente consegnati”. Così Edmondoin un’intervista al Corriere della Sera boccia il comportamento del consigliere Csm Piercamillocoinvolto nel caso Amara. “Le indagini polverone non sono nello stile della Procura di Milano. Indagini a tutto campo sull’universo mondo, iscrizioni precipitose e intercettazioni a strascico che poi si sgonfiano nel nulla”, aggiunge l’ex capo della procura di Milano e già componente del Csm e presidente dell’Anm, ora in pensione.commenta la vicenda del pm Paolo Storari che nel 2020 consegnò al consigliere del Csm Piercamilloi verbali degli interrogatori resi dall’avvocato Piero Amara sostenendo che a ...

Loggia Ungheria, Bruti Liberati su Davigo: "Le carte segrete non le avrei mai accettate" Ha fatto parte del Csm, è stato presidente dell'Anm, Edmondo Bruti Liberati ha guidato la Procura di Milano dal 2010 al 2015, quando è andato in pensione lasciando il posto a Francesco Greco.

