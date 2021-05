Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,29% (Di venerdì 7 maggio 2021) La Borsa di Hong Kong apre la seduta in rialzo: l'indice Hang Seng sale dello 0,29%, portandosi a 28.721,13 punti. . 7 maggio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 7 maggio 2021) Ladila seduta in rialzo: l'indice Hang Seng sale dello 0,29%, portandosi a 28.721,13 punti. . 7 maggio 2021

