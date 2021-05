Advertising

CorriereCitta : Bce, incertezza nel breve termine ma netto recupero nel 2021 - iISud24 : BCE, permane un clima di incertezza, consumi deludenti nel primo trimestre 2021 di @drgianluigi #7Maggio #Bce… - infoiteconomia : Bce: incertezza nel breve termine, ma netto recupero nel 2021 - CommercioDi : I progressi delle campagne vaccinali in Europa 'dovrebbero porre le basi per un recupero dell'attività economica ne… - quotidianodirg : Bce, resta incertezza nel breve termine ma netto recupero nel 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Bce incertezza

...dei governi per stimolare la crescita dell'occupazione e come potrebbe cambiare l'operato della... Pertanto, la perdurantesull'evoluzione della pandemia dovrebbe incoraggiare i leader ......rimane il presupposto fondamentale per ridurre l'e rafforzare la fiducia, sostenendo così l'attività economica e salvaguardando la stabilità dei prezzi nel medio termine''. Secondo la'...Il Consiglio direttivo e' pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per far si' che l'inflazione converga stabilmente verso l'obiettivo perseguito, coerentemente con l'impegno a favore ...La buona notizia, anche per i conti del Tesoro, è che nel primo trimestre dell'anno Mps è tornata all'utile. Le cattive notizie, che insinuano ulteriori dubbi sul destino della banca senese, sono però ...