Basket 3×3, convocate 8 azzurre per il raduno di Roma in vista del Preolimpico di Graz (Di venerdì 7 maggio 2021) Il coach Andrea Capobianco ha reso noto l’elenco delle 8 atlete che prenderanno parte al raduno di Roma dal 17 maggio. Manca sempre meno al Preolimpico di Graz e la Nazionale 3×3 femminile di Basket non vuole farsi trovare impreparata. “Stiamo aspettando questo momento da tempo. Dovremo gestire il tempo nel migliore dei modi dato che non manca molto alla partenza per l’Austria. Sono convinto che le azzurre arriveranno preparate all’appuntamento e che daranno il 100%. Vogliamo sognare le Olimpiadi fino all’ultimo” ha detto Capobianco. Di seguito l’elenco completo delle convocate: Giulia Ciavarella (1997, 1.82, Fila San Martino Lupari) Chiara Consolini (1988, 1.82, Passalacqua Ragusa) Rae Lin D’Alie (1987, 1.60, Segafredo Zanetti Bologna) Marcella Filippi (1985, 1.86, ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 maggio 2021) Il coach Andrea Capobianco ha reso noto l’elenco delle 8 atlete che prenderanno parte aldidal 17 maggio. Manca sempre meno aldie la Nazionale 3×3 femminile dinon vuole farsi trovare impreparata. “Stiamo aspettando questo momento da tempo. Dovremo gestire il tempo nel migliore dei modi dato che non manca molto alla partenza per l’Austria. Sono convinto che learriveranno preparate all’appuntamento e che daranno il 100%. Vogliamo sognare le Olimpiadi fino all’ultimo” ha detto Capobianco. Di seguito l’elenco completo delle: Giulia Ciavarella (1997, 1.82, Fila San Martino Lupari) Chiara Consolini (1988, 1.82, Passalacqua Ragusa) Rae Lin D’Alie (1987, 1.60, Segafredo Zanetti Bologna) Marcella Filippi (1985, 1.86, ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA EUROLEGA OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO 92-89 LA SQUADRA DI COACH MESSINA VOLA ALLE FINAL FOUR LA SERIE FIN… - ImpieriFilippo : RT @Coninews: Azzurre in raduno a Roma in vista del Torneo Preolimpico di Graz. ?? Sono otto le atlete della Nazionale ???? di basket 3x3 fem… - IannacciStefano : RT @Coninews: Azzurre in raduno a Roma in vista del Torneo Preolimpico di Graz. ?? Sono otto le atlete della Nazionale ???? di basket 3x3 fem… - Coninews : Azzurre in raduno a Roma in vista del Torneo Preolimpico di Graz. ?? Sono otto le atlete della Nazionale ???? di bask… - wordsandmore1 : ? Dopo 9 stagioni a fine stagione le strade del Fila San Martino di Lupari e del coach friulano Larry Abignente si… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket 3×3 La Pescara Basket sfida il Pesaro, Vanoncini: 'Dobbiamo fare l'ennesimo passo avanti' VIDEO - 'Venceremos a Bellante', i 99 Cosse ironizzano sulla retrocessione (quasi certa) del Pescara Cosenza - Pescara 3 - 0, è notte fonda per il Pescara (che sbaglia anche un rigore) Pescara - Reggiana 1 - 0: biancazzurri ancora in corsa per la salvezza Video del giorno Il tuo browser non può riprodurre il video. ...

Colpo RBR: Michele Peroni è biancorosso Riviera Banca Basket Rimini comunica di aver perfezionato l'acquisto della guardia Michele Peroni, nativo di Busto ... In questa stagione viaggia con 16.5 ppg, con il 36% al tiro da 3 e il 62,5% da 2 e ...

CI FORMULA ACI-CSAI ABARTH - IAQUINTA - MORAES - ROVERA SI SPARTISCONO LE VITTORIE DI ADRIA Seven Press VIDEO - 'Venceremos a Bellante', i 99 Cosse ironizzano sulla retrocessione (quasi certa) del Pescara Cosenza - Pescara- 0, è notte fonda per il Pescara (che sbaglia anche un rigore) Pescara - Reggiana 1 - 0: biancazzurri ancora in corsa per la salvezza Video del giorno Il tuo browser non può riprodurre il video. ...Riviera BancaRimini comunica di aver perfezionato l'acquisto della guardia Michele Peroni, nativo di Busto ... In questa stagione viaggia con 16.5 ppg, con il 36% al tiro dae il 62,5% da 2 e ...