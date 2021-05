AstraZeneca | Ema valuta casi sindrome Guillain-Barré dopo dose

(Di venerdì 7 maggio 2021) Vaccino, il Comitato di farmacovigilanza Prac dell’Agenzia europea del farmaco Ema sta esaminandodidi(Gbs) segnalatila somministrazione del vaccino anti-Covid Vaxzevria. Lo riferisce l’Ema, nel report in cui fa il punto sull’ultima riunione del Prac. La Gbs, ricorda l’ente regolatorio Ue, è un disturbo del sistema immunitario che causa infiammazione dei nervi e può provocare dolore, intorpidimento, debolezza muscolare e difficoltà nel camminare. Gli esperti del comitato, spiega l’Ema, stanno analizzando “i dati forniti dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio”, Aic, del vaccino anglo-svedese “suididisegnalati a ...

Leggi anchevaluta casi sindrome Guillain - Barré dopo dose Inoltre, il comitato di esperti dell'ha richiesto a Moderna per il suo vaccino a mRna "di monitorare casi simili con ...Leggi anche Miocarditi dopo vaccini a mRna, valutazione dell', Gb offre alternativa agli under 40 Gli esperti del comitato, spiega l', stanno analizzando "i dati forniti dal ...Il Comitato di farmacovigilanza dell'Ema sta valutando una nuova serie di effetti collaterali per i sieri prodotti da Pfizer, Moderna ed AstraZeneca ...Lo scorso mese l'Ema ha dato nuovamente il proprio consenso al vaccino ... La Stiko raccomanda che anche il vaccino AstraZeneca venga utilizzato solo negli over 60 a causa del rischio di trombosi rare ...