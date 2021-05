Altro addio eccellente a Grey’s Anatomy: ecco perché il dottor Jackson Avery se ne va (Di venerdì 7 maggio 2021) Non c’è pace al Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle. Dopo aver passato un anno al capezzale di Meredith Gray alle prese con una grave forma di Covid-19, oggi scopriamo che dobbiamo dire addio a uno dei medici più amati di Grey’s Anatomy: il dottor Jackson Avery. Lo ha annunciato l’attore che lo impersona, Jesse Williams. Spiegando che con l’ultimo episodio della stagione, in onda a fine maggio negli Stati Uniti e in Italia (sul canale Fox di Sky), si conclude anche il suo viaggio per i corridoio dell’ospedale. Jesse Williams è solo l’ultimo di una lunga scia di attori che hanno detto addio a Grey’s Anatomy. ecco perché non sarà più il dottor Jackson ... Leggi su amica (Di venerdì 7 maggio 2021) Non c’è pace al Grey Sloan Memorial Hospital di Seattle. Dopo aver passato un anno al capezzale di Meredith Gray alle prese con una grave forma di Covid-19, oggi scopriamo che dobbiamo direa uno dei medici più amati di: il. Lo ha annunciato l’attore che lo impersona, Jesse Williams. Spiegando che con l’ultimo episodio della stagione, in onda a fine maggio negli Stati Uniti e in Italia (sul canale Fox di Sky), si conclude anche il suo viaggio per i corridoio dell’ospedale. Jesse Williams è solo l’ultimo di una lunga scia di attori che hanno dettonon sarà più il...

