Akash e Antonella Fiordelisi | il finto bacio

(Di venerdì 7 maggio 2021) Nei giorni scorsi è stata accertata la fine della storia d’amore trae Francesco Chiofalo. Sono stati per anni insieme, ma qualche mese fa, nonostante la convivenza fosse vicina, hanno deciso di lasciarsi. I gossip avevano ipotizzato che ci fosse un certo flirt conKumar, ex naufrago dell’Isola Dei Famosi. E’ stato L'articolo

L'ex fidanzato diFiordelisi ha pubblicato il video in cuiFiordelisi si accordano con il paparazzo che poi chiede espressamente ai due di baciarsi nuovamente per ...Una paparazzata concordata per fingere un flirt inesistente e finire sui giornali. È quanto hanno fattoFiordelisi eKumar, ex volto dell'Isola dei famosi 2021. A dispetto delle dichiarazioni di" che più volte in tv e sui social aveva preso le distanze dal "gossip trash" ...I gossip avevano ipotizzato che ci fosse un certo flirt con Akash Kumar, ex naufrago dell’Isola Dei Famosi. E’ stato scoperto però, che si trattava di un gossip fake. IL BACIO FINTO TRA ANTONELLA ...Bacio falso e costruito quello tra l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi e Antonella. Il filmato imbarazzante con la richiesta di soldi ...