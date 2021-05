Vaccini, Draghi: “Sono un bene comune globale, dobbiamo abbattere gli ostacoli” (Di giovedì 6 maggio 2021) “I Vaccini Sono un bene comune globale. È prioritario aumentare la loro produzione, garantendone la sicurezza, e abbattere gli ostacoli che limitano le campagne vaccinali”. A dirlo il presidente del Consiglio Mario Draghi, all’indomani della svolta annunciata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha dichiarato di essere favorevole alla sospensione dei brevetti sui Vaccini anti-Covid. Anche il ministro della Salute Roberto Speranza si è espresso favorevolmente sul tema: “La svolta di Biden sul libero accesso per tutti ai brevetti sui Vaccini è un importante passo in avanti. Anche l’Europa deve fare la sua parte. Questa pandemia ci ha insegnato che si vince solo insieme”, ha scritto il ministro in un post ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) “Iun. È prioritario aumentare la loro produzione, garantendone la sicurezza, egliche limitano le campagne vaccinali”. A dirlo il presidente del Consiglio Mario, all’indomani della svolta annunciata dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che ha dichiarato di essere favorevole alla sospensione dei brevetti suianti-Covid. Anche il ministro della Salute Roberto Speranza si è espresso favorevolmente sul tema: “La svolta di Biden sul libero accesso per tutti ai brevetti suiè un importante passo in avanti. Anche l’Europa deve fare la sua parte. Questa pandemia ci ha insegnato che si vince solo insieme”, ha scritto il ministro in un post ...

