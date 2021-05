Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani: anticipazioni settima puntata di giovedì 13 maggio 2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) Un Passo dal Cielo 6 - Daniele Liotti Sono tre i registi di Un Passo dal Cielo 6 – I Guardiani. Il primo è Jan Maria Michelini, che firma le prime due puntate e ha già diretto in passato questo e altri prodotti Lux Vide come Don Matteo, Doc – Nelle tue mani e Che Dio ci Aiuti, oltre a Diavoli e I Medici; è il marito di Giusy Buscemi, attrice che qui torna ad indossare i panni di Manuela Nappi dopo qualche stagione di assenza. Gli altri due registi sono il riconfermato Cosimo Alemà (terza e quarta puntata) e Beniamino Catena (le restanti), che è stato dietro la macchina da presa di Squadra Antimafia e Rosy Abate – La Serie. A seguire le anticipazioni di tutti gli episodi, aggiornate di volta in volta. 6×07 Il sentiero delle ore: Un monastero arroccato sulla ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 6 maggio 2021) Undal6 - Daniele Liotti Sono tre i registi di Undal6 – I. Il primo è Jan Maria Michelini, che firma le prime due puntate e ha già diretto in passato questo e altri prodotti Lux Vide come Don Matteo, Doc – Nelle tue mani e Che Dio ci Aiuti, oltre a Diavoli e I Medici; è il marito di Giusy Buscemi, attrice che qui torna ad indossare i panni di Manuela Nappi dopo qualche stagione di assenza. Gli altri due registi sono il riconfermato Cosimo Alemà (terza e quarta) e Beniamino Catena (le restanti), che è stato dietro la macchina da presa di Squadra Antimafia e Rosy Abate – La Serie. A seguire ledi tutti gli episodi, aggiornate di volta in volta. 6×07 Il sentiero delle ore: Un monastero arroccato sulla ...

