(Di giovedì 6 maggio 2021) Non c’è dubbio che la piazza disia una delle più strane ed obsolete, dove i meccanismi del buon senso e della civiltà sono assolutamente estranei alla massa (cit.). Mancano quattro giornate al 25 aprile deisti,(liberazione della sciagura gattusiana) ed il futuro già agita i sogni dei. Perché ihanno sogni agitati? Semplice: indipendentemente dal piazzamento finale, il futuro allenatore delnon sembra essere a loro immagine e somiglianza. I nomi circolanti non sembrano avere le physique du rôle amato dalla maggioranza: sguardo trasalente, occhi cerchiati, bava agli angoli della bocca ed urla costanti: i veri indicatori dell’allenatore che crede a quello che fa. D’altronde il ventilato arrivo di, o addirittura un “colpo” ...

SiavoushF : Inter: Conte Juve: Allegri (?) Atalanta: Gasperini Napoli - Gattuso (Sarri/Spalletti?) Lazio: Inzaghi Milan: Pioli… - stebellentani : Si verso una serie A con Conte (penso ??), Allegri, Mourinho, Spalletti. Bei fuochi d’artificio - napolista : Spalletti e Allegri agitano i napolesi, a Napoli il pedigree è considerato un minus. Di Venio Vanni - AhmedRecoba83 : RT @PeppinInter: Inter --> Conte Milan --> Sarri Juve --> Allegri Napoli --> Spalletti Roma --> Mou ... e andiamo a divertirci - PeppinInter : Inter --> Conte Milan --> Sarri Juve --> Allegri Napoli --> Spalletti Roma --> Mou ... e andiamo a divertirci -

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti Allegri

Serve unoo unper tornare al Top ' e infine: ' Dici quello che si scaccola in conferenza stampa? Quello che ogni 5 parole mette una bestemmia? Quello che grida 'fro...!' all'...Massimilianoe Lucianosono pronti a tornare mentre Sarri, deluso dalla scelta della Roma, potrebbe ritornare in ...TENTAZIONE CHELSEA. Non solo l’Inter, anche il Chelsea sta facendo un pensierino all’ex di Roma e Juventus. Di Pjanic all’Inter se ne parlava già nella scorsa sessione invernale di mercato, infatti al ...Il ritorno in Serie A di José Mourinho può produrre un effetto domino: Allegri alla Juve, Spalletti al Napoli e Sarri… Il ritorno in Italia di José Mourinho potrebbe produrre un effetto domino in Seri ...