Sfratto | oramai è un’odissea I trucchi | i cavilli e l’assenza dello Stato

(Di giovedì 6 maggio 2021) A causa della crisi provocata dall’arresto delle attività e dai netti cali di fatturato, moltissimi si ritrovano ad avere grossissime difficoltà con il pagamento degli affitti. Quei pochi indennizzi che sono arrivati nelle casse vuote delle piccole e medie imprese o nelle tasche di lavoratori e famiglie, si sono rivelati irrisori o nulli. D’altra parte non è nemmeno giusto che loscarichi le conseguenze economiche della crisi sui proprietari di immobili. Stanno spostando il peso di ciò che rientra innegabilmente tra le loro responsabilità, cioè quello di intervenire, facendolo scivolare altrove e trasformandolo in una questione di guerra dove vince chi ha meno diritto di ricevere quello che in realtà dovrebbe essere un diritto intoccabile di entrambe le parti: il diritto di ricevere sostegni per poter pagare l’affitto, di chi non ce la fa – a maggior ragione ...