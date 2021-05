Selvaggia Lucarelli accusata da Fabrizio Corona di violenza sessuale: lei lo querela (Di giovedì 6 maggio 2021) Fabrizio Corona torna in tribunale per un processo in cui è imputato di diffamazione nei confronti di Selvaggia Lucarelli. L’opinionista, nel 2018, lo aveva denunciato per alcuni post su Instagram e per frasi pronunciate dall’ex re dei paparazzi a “Non è l’arena” di Massimo Giletti: «Io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un pò di gelosia perché non ci sono mai stato. Sono anni che vuole il mio corpo e io non glielo do», aveva detto Corona. Entrambe le parti sono state ascoltate dal giudice Daniela Clemente. Quest’ultima avrebbe ammonito il 47enne siciliano perché è arrivato in ritardo e non indossava correttamente la mascherina. leggi anche l’articolo —> Lele Mora contrario al carcere: «Fabrizio Corona è malato, per soldi farebbe di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 6 maggio 2021)torna in tribunale per un processo in cui è imputato di diffamazione nei confronti di. L’opinionista, nel 2018, lo aveva denunciato per alcuni post su Instagram e per frasi pronunciate dall’ex re dei paparazzi a “Non è l’arena” di Massimo Giletti: «Io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un pò di gelosia perché non ci sono mai stato. Sono anni che vuole il mio corpo e io non glielo do», aveva detto. Entrambe le parti sono state ascoltate dal giudice Daniela Clemente. Quest’ultima avrebbe ammonito il 47enne siciliano perché è arrivato in ritardo e non indossava correttamente la mascherina. leggi anche l’articolo —> Lele Mora contrario al carcere: «è malato, per soldi farebbe di ...

