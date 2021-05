Scuola, dirigenti scolastici: contrattazione, Udir analizza le priorità (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Nuova stagione di contrattazione avviata con il primo incontro al Ministero dell’Istruzione tra Amministrazione e organizzazioni sindacali. “Si riuscirà a risolvere i problemi che affliggono i dirigenti scolastici? Udir prova a fare chiarezza cercando di affrontare i più importanti temi che riguardano la retribuzione e che dovranno assolutamente essere risolti al tavolo contrattuale”, si legge in una nota diffusa dall’Associazione. “Purtroppo, da quanto si apprende in questo momento si sta quindi parlando solo della graduazione delle posizioni dirigenziali, cioè della graduazione delle scuole in fasce di complessità e dei rapporti di divaricazione tra di loro, degli altri temi non si è parlato e non si sa se e quando verrà fatto. Oltretutto, queste materie sono oggetto di confronto, non di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Nuova stagione diavviata con il primo incontro al Ministero dell’Istruzione tra Amministrazione e organizzazioni sindacali. “Si riuscirà a risolvere i problemi che affliggono iprova a fare chiarezza cercando di affrontare i più importanti temi che riguardano la retribuzione e che dovranno assolutamente essere risolti al tavolo contrattuale”, si legge in una nota diffusa dall’Associazione. “Purtroppo, da quanto si apprende in questo momento si sta quindi parlando solo della graduazione delle posizioni dirigenziali, cioè della graduazione delle scuole in fasce di complessità e dei rapporti di divaricazione tra di loro, degli altri temi non si è parlato e non si sa se e quando verrà fatto. Oltretutto, queste materie sono oggetto di confronto, non di ...

