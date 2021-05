Sara Manfuso a ' Zona Bianca' | ' Io stuprata a 17 anni'

(Di giovedì 6 maggio 2021) 'Le mie urla, probabilmente, non sono state ascoltate'. A '' ,racconta la violenza subita all'età di 17, nell'androne di casa: 'Nessuno è uscito a vedere cosa stava ...

'Le mie urla, probabilmente, non sono state ascoltate'. A 'Zona Bianca' ,racconta la violenza subita all'età di 17 anni, nell'androne di casa: 'Nessuno è uscito a vedere cosa stava accadendo, nonostante fosse pieno giorno - ha raccontato a Giuseppe Brindisi - ...... Antonella Boralevi, Luca Ricolfi, Piero Sansonetti, Carlo Alberto Carnevale Maffé, Maria Giovanna Maglie, Vladimir Luxuria, Filippo Facci, Daniela Santanché, Maurizio Gasparri,ha ...Sara Manfuso racconta a Zona Bianca lo stupro subito a 17 anni: ''Ho urlato ma nessuno mi ha ascoltato''. E critica Beppe Grillo per il video."Le mie urla, probabilmente, non sono state ascoltate". A "Zona Bianca", Sara Manfuso racconta la violenza subita all'età di 17 anni, nell'androne di casa: "Nessuno è uscito a vedere cosa stava accade ...