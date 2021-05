Retroscena TPI – Roma, Pd in pressing su Zingaretti: “Ma lui teme lo sgambetto in Regione del M5S” (Di giovedì 6 maggio 2021) Pd, a che punto è la notte? Ma soprattutto, che ne sarà dell’alleanza con i Cinque Stelle? Anche oggi spuntano Retroscena a gogò sulla candidatura di Zingaretti al Campidoglio. Addirittura alcuni giornali parlano di sabato come giornata del grande annuncio. In Regione smentiscono. “L’unica cosa che farà Zingaretti sabato sarà vaccinarsi. Con Astrazeneca”, ridono i suoi. Ma com’è effettivamente la situazione? Lo abbiamo chiesto ad un parlamentare molto vicino all’ex segretario del Pd e che conosce perfettamente la vicenda. “Nicola – spiega – da un mese ha posto una questione politica molto importante. Vuole rimanere in Regione, non ha ambizioni di nessun tipo se non far uscire la sua comunità dall’emergenza Covid. Ma il pressing, visti i sondaggi che lo danno ampiamente vincente, è ... Leggi su tpi (Di giovedì 6 maggio 2021) Pd, a che punto è la notte? Ma soprattutto, che ne sarà dell’alleanza con i Cinque Stelle? Anche oggi spuntanoa gogò sulla candidatura dial Campidoglio. Addirittura alcuni giornali parlano di sabato come giornata del grande annuncio. Insmentiscono. “L’unica cosa che faràsabato sarà vaccinarsi. Con Astrazeneca”, ridono i suoi. Ma com’è effettivamente la situazione? Lo abbiamo chiesto ad un parlamentare molto vicino all’ex segretario del Pd e che conosce perfettamente la vicenda. “Nicola – spiega – da un mese ha posto una questione politica molto importante. Vuole rimanere in, non ha ambizioni di nessun tipo se non far uscire la sua comunità dall’emergenza Covid. Ma il, visti i sondaggi che lo danno ampiamente vincente, è ...

