Advertising

fattoquotidiano : Cassa Depositi e Prestiti è pronta a conquistare il controllo di Open Fiber. E si prepara a portare avanti il proge… - InvestireB : Draghi è pronto ad abbandonare rete unica, TIM crolla in Borsa | - GabriellaGaro14 : 'Tim, governo non commentano rumour stampa su tramonto progetto rete unica' - DividendProfit : Nel piano italiano a Bruxelles l’addio al progetto rete unica - fisco24_info : Rete Unica: Colao, obiettivo banda larga a tutti, faremo gare: Le questioni societarie le devono valutare società e… -

Ultime Notizie dalla rete : Rete Unica

"Credo che il ruolo giusto della politica sia quello di pensare agli interessi dei cittadini", quindi a portare la banda larga a loro e "secondo di farlo in maniera equilibrata. Le questioni ...Roma, 06 mag 12:27 - Diversi articoli di stampa riferiscono che la versione finale del Pnrr presentata a Bruxelles non include più una potenziale combinazione...(Milano 6 maggio 2021) - Milano, 6 maggio 2021 I ricercatori di Kaspersky hanno scoperto TunnelSnake, una campagna di minacce avanzate persistenti (APT) attiva dal 2019 e ancora in corso, che ha preso ...Siglata convenzione col Comune per regolare le modalità dell’intervento tecnologico. Investimento privato di 6 milioni di euro, conclusione dei lavori entro 18 mesi ...