Promossi e bocciati di Up & Down: i voti di Roberto Alessi (Di giovedì 6 maggio 2021) Up & Down: Promossi e bocciati di Alessi Anche questa settimana torna a farci compagnia la rubrica di Up & Down. Il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ci racconta i vip che più hanno fatto chiacchierare durante la settimana. Ecco di seguito tutti Promossi e bocciati di Up & Down. Tra i personaggi noti L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 6 maggio 2021) UpdiAnche questa settimana torna a farci compagnia la rubrica di Up. Il direttore di Novella 2000ci racconta i vip che più hanno fatto chiacchierare durante la settimana. Ecco di seguito tuttidi Up. Tra i personaggi noti L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Novella_2000 : Up & Down - il borsino di Novella 2000: promossi e bocciati della settimana di Roberto Alessi - Bellais74780051 : @EnricoLetta Enrico, il concorso ordinario è bloccato dalla Lega, da una parte del PD, Verducci, che vogliono dare… - slowhandsonme : promossi o bocciati? - pairsonnalitesF : Pagelle TV della Settimana (26/04-2/05/2021). Promossi Felicissima Sera e Zalone. Bocciati Zero ...: 7 a Love Victo… - Monica37652420 : -