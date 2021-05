(Di giovedì 6 maggio 2021) Non c’è pace per gli automobilisti che questa mattina stanno percorrendo la via. Sono tre gli incidenti, tutti in direzione Roma, che stanno paralizzando il traffico. I primi due sinistri si sono verificati nel territorio di Aprilia: il primodi via Mascagni e il secondo al km 48+000 circa,di via Guardapasso. Ma mentre questi due sembrerebbero essere risolti e la situazione starebbe tornando alla normalità, l’traNord e via Monte D’Oro sta mandando in tilt il traffico: si registrano circa 5 km diin direzione Roma. su Il Corriere della Città.

Advertising

zazoomblog : Pontina incidente all’altezza di Pomezia: 5 chilometri di code - #Pontina #incidente #all’altezza - CorriereCitta : Pontina, incidente all’altezza di Pomezia: 5 chilometri di code - astralmobilita : ??? #SS148 #Pontina #incidente risolto traffico scorrevole altezza #ViaGuardapasso, #Aprilia ? #Roma @WazeLazio… - LuceverdeRoma : ? #Incidente SS148 Pontina ???? code tra #Pomezia Sud e Pomezia Nord > #Roma #Luceverde #Lazio - astralmobilita : ??? #SS148 #Pontina #incidente risolto ??permangono rallentamenti ? #Roma @WazeLazio @Emergenza24 @RegioneLazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Pontina incidente

...DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE TRAFFICO INCOLONNATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL'ALTEZZA DEL RACCORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO SPOSTIMOCI SULLADOVE A CAUSA DI UN......e il raccordo ancora in A24 da segnalare poi uncausa di ulteriori disagi...esclude chiusure e per le numerose linee di autobus che vi transitano nessuna segnalazione sulla...Due incidenti e traffico bloccato sulla statale 148 Pontina, in direzione Roma, ad Aprilia. Il primo incidente si è verificato all'altezza di via Mascagni e l'altro ...Mattinata nera per chi sta percorrendo la via Pontina. Sono ben due gli incidenti e il traffico, come si può immaginare, è in tilt. Il primo sinistro è all’altezza di via Mascagni, in località Aprilia ...