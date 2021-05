Philip Morris | Jacek Olczak è il nuovo amministratore delegato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Philip Morris

Agenzia ANSA

Jacek Olczak è il nuovo amministratore delegato diInternational, prende il posto di André Calantzopoulos, che è stato nominato presidente esecutivo del consiglio di amministrazione del gruppo. Olczak era in precedenza Chief operating ...TABACCO. RINNOVATO L'ACCORDO TRA COLDIRETTI EITALIA PER LA SOSTENIBILITA' DELLA FILIERA. RICADUTE ANCHE IN VENETO DOVE LA COLTURA E' STORICA INTESA COLDIRETTI/ITALIA PER LA SOSTENIBILITÀ DELLA FILIERA AGRICOLA DEL ...Philip Morris International ha nominato l’ex direttore operativo Jacek Olczak come nuovo amministratore delegato del gruppo. Olczak sostituisce al vertice André Calantzopoulos, che è stato nominato pr ...Jacek Olczak è il nuovo amministratore delegato di Philip Morris International, prende il posto di André Calantzopoulos, che è stato nominato presidente esecutivo del consiglio di amministrazione del ...