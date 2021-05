Perché The Boys e Invincible si assomigliano (Di giovedì 6 maggio 2021) Violente, estreme e con tanta voglia di ribaltare la nostra percezione dei supereroi: ecco tanto. C'è una bella differenza tra una storia con i supereroi e una storia sui supereroi. Lo sanno bene due abili narratori come Garth Ennis e Robert Kirkman, che con The Boys e Invincible hanno fatto entrambe le cose in modo rivoluzionario. Due fumettisti che a metà degli anni Duemila decidono che è giunta l'ora di mettere fine a un brutto vizio: ovvero considerare eroe qualsiasi essere vivente dotato del prefisso super. Di fatto The Boys e Invincibile destrutturano il supereroe a partire dalla parola stessa, che nei loro fumetti viene vista da una prospettiva nuova: decisamente oscura e inquietante in … Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 maggio 2021) Violente, estreme e con tanta voglia di ribaltare la nostra percezione dei supereroi: ecco tanto. C'è una bella differenza tra una storia con i supereroi e una storia sui supereroi. Lo sanno bene due abili narratori come Garth Ennis e Robert Kirkman, che con Thehanno fatto entrambe le cose in modo rivoluzionario. Due fumettisti che a metà degli anni Duemila decidono che è giunta l'ora di mettere fine a un brutto vizio: ovvero considerare eroe qualsiasi essere vivente dotato del prefisso super. Di fatto Thee Invincibile destrutturano il supereroe a partire dalla parola stessa, che nei loro fumetti viene vista da una prospettiva nuova: decisamente oscura e inquietante in …

