Parto record in Marocco: sono nati 9 gemelli (Di giovedì 6 maggio 2021) Ci sono storie che meritano di essere raccontate, non per la spettacolarizzazione degli eventi, quando più per la bellezza degli stessi, che sanno trasformarsi in episodi di speranza di cui tutti abbiamo bisogno di sentir parlare. E questo è sicuramente il caso di un Parto avvenuto in Marocco, lo stesso che ha dato la vita a nove splendidi gemellini. Un evento che vede la sua unicità nel fatto che i nove bambini nati stanno tutti bene, e per fortuna! In passato si erano già registrati parti gemellari di questa portata, purtroppo però i piccoli non erano riusciti a superare le prime ore di vita. E invece oggi, per la gioia della giovane mamma maliana, quei bambini sono forti e sani. La notizia di questo Parto straordinario, avvenuto il 4 maggio, ha fatto il giro del ... Leggi su dilei (Di giovedì 6 maggio 2021) Cistorie che meritano di essere raccontate, non per la spettacolarizzazione degli eventi, quando più per la bellezza degli stessi, che sanno trasformarsi in episodi di speranza di cui tutti abbiamo bisogno di sentir parlare. E questo è sicuramente il caso di unavvenuto in, lo stesso che ha dato la vita a nove splendidini. Un evento che vede la sua unicità nel fatto che i nove bambinistanno tutti bene, e per fortuna! In passato si erano già registrati parti gemellari di questa portata, purtroppo però i piccoli non erano riusciti a superare le prime ore di vita. E invece oggi, per la gioia della giovane mamma maliana, quei bambiniforti e sani. La notizia di questostraordinario, avvenuto il 4 maggio, ha fatto il giro del ...

Advertising

SkyTG24 : Parto record in Marocco: una 25enne dà alla luce nove gemelli - StraNotizie : Parto record in Marocco: una donna del Mali dà alla luce nove gemelli - quotidianodirg : Parto record, una donna partorisce 9 gemelli - messveneto : Parto record in Marocco: dati alla luce nove gemelli: La mamma è una donna maliana di 25 anni. Il padre dei piccoli… - dadonnight : parto ora con doccia in tempo record -