"No, non mi vergogno". E giù con le lacrime. Bianca Guaccero non regge e crolla in diretta (Di giovedì 6 maggio 2021) Bianca Guaccero è tornata alla guida di 'Detto Fatto' in questa ultima settimana. Infatti, venerdì 7 maggio si chiuderà la trasmissione per l'imminente arrivo della stagione estiva. La conduttrice è stata lontana dallo studio Rai per diverso tempo a causa del coronavirus, ma è stata sostituita egregiamente dall'amico e collega Jonathan Kashanian. Non ha comunque mai fatto mancare la sua presenza, essendosi sempre collegata da remoto dalla sua abitazione, dove era in isolamento domiciliare. Una volta sconfitto il Covid è ritornata immediatamente a tenere compagnia al suo pubblico. E nella puntata del 6 maggio non è proprio riuscita a trattenere le emozioni, infatti è scoppiata improvvisamente a piangere dopo quello che ha visto. La donna ha provato a resistere alla commozione, ma si è lasciata andare ad una reazione spontanea, che è stata apprezzata dai ...

