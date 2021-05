Morti lavoro: operaio deceduto in cantiere a Bergamo. La strage continua (Di giovedì 6 maggio 2021) Un operaio è morto questa mattina in un cantiere a Pagazzano (Bergamo). L'incidente mortale si è verificato attorno alle 10, in via Canoca L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 6 maggio 2021) Unè morto questa mattina in una Pagazzano (). L'incidente mortale si è verificato attorno alle 10, in via Canoca L'articolo proviene da Firenze Post.

AnnalisaChirico : Luana è morta a 22 anni in fabbrica. In un paese che conta 640mila incidenti sul lavoro e 1070 morti ogni anno, la… - CarloVerdelli : Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi ri… - pfmajorino : Il segretario della CGIL @mauriziolandini dice che 'nel 2009 c’erano 5 mila addetti nei servizi ispettivi delle un… - Gabriel73501778 : RT @CarloVerdelli: Le morti bianche sono quelle dei bambini in culla. Quelle sul lavoro, sono morti verdi, come il colore dei soldi risparm… - 8foctdr67 : RT @Ilconservator: 27 morti in Lombardia per infortuni sul lavoro nell‘ ultimo mese ma l'urgenza è il DDL Zan -