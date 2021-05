Mercato digitale regge urto pandemia (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Mercato digitale ha chiuso il 2020 meglio del previsto, quasi piatto (-0,6%), in un contesto di calo generalizzato dell’economia causato dall’emergenza sanitaria. E nel 2021 crescerà del 3,5%. “Il 2020 ci ha consegnato un Paese molto più digitale, in continuo progresso e con una dotazione di sistemi, reti e servizi in grado di attenuare gli effetti del lockdown”, ha detto Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’Ict, commentando i primi risultati dell’analisi annuale sull’andamento del digitale in Italia, condotta in collaborazione con NetConsulting cube. “Ora è importante accelerare e costruire su questi progressi, passando da un’ottica emergenziale a un’ottica strutturale, con gli investimenti contenuti nel Pnrr e le ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Ilha chiuso il 2020 meglio del previsto, quasi piatto (-0,6%), in un contesto di calo generalizzato dell’economia causato dall’emergenza sanitaria. E nel 2021 crescerà del 3,5%. “Il 2020 ci ha consegnato un Paese molto più, in continuo progresso e con una dotazione di sistemi, reti e servizi in grado di attenuare gli effetti del lockdown”, ha detto Marco Gay, presidente di Anitec-Assinform, l’associazione di Confindustria che raggruppa le principali aziende dell’Ict, commentando i primi risultati dell’analisi annuale sull’andamento delin Italia, condotta in collaborazione con NetConsulting cube. “Ora è importante accelerare e costruire su questi progressi, passando da un’ottica emergenziale a un’ottica strutturale, con gli investimenti contenuti nel Pnrr e le ...

