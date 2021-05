Mascherine, distanziamento e ipotesi test rapidi: il piano per la Maturità 2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) Le regole previste dal Protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami saranno simili a quelle dello scorso anno: arrivo a scuola 15 minuti prima della convocazione, Mascherine per tutti, distanza di 2 metri dalla commissione, un solo accompagnatore. I sindacati chiedono qualche modifica. Cisl Scuola: su base volontaria, tamponi rapidi sul posto a tutto il personale e agli studenti. Abolite le prove scritte, la novità è che anche i ragazzi di terza media faranno il colloquio in presenza Leggi su tg24.sky (Di giovedì 6 maggio 2021) Le regole previste dal Protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami saranno simili a quelle dello scorso anno: arrivo a scuola 15 minuti prima della convocazione,per tutti, distanza di 2 metri dalla commissione, un solo accompagnatore. I sindacati chiedono qualche modifica. Cisl Scuola: su base volontaria, tamponisul posto a tutto il personale e agli studenti. Abolite le prove scritte, la novità è che anche i ragazzi di terza media faranno il colloquio in presenza

