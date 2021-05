Mark Wahlberg, 10 kg in più in 3 settimane: la trasformazione è incredibile (Di giovedì 6 maggio 2021) Lo aveva “promesso” al “Jimmy Kimmel Live”, nemmeno venti giorni fa: “Devo ingrassare il più possibile durante le riprese del film. Il mio obiettivo è di mettere su circa 15 chili nelle prossime sei settimane. Voglio mangiare tutto ciò che mi capita a tiro…”. Detto, fatto: in sole tre settimane Mark Wahlberg ha messo su ben 10 chili. L’attore ha detto addio al suo fisico scolpito, frutto di un duro allenamento, per entrare nei panni di “Father Stu”, nel biopic dedicato al pugile e poi prete Stuart Long. Wahlberg ha condiviso sui social alcuni scatti in cui mostra l’incredibile trasformazione avvenuta in pochissimo tempo: “Dalla foto a sinistra di 3 settimane fa a questa, ora. Grazie a @chef lawrence d cooking”, scrive l’attore, che ha voluto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 6 maggio 2021) Lo aveva “promesso” al “Jimmy Kimmel Live”, nemmeno venti giorni fa: “Devo ingrassare il più possibile durante le riprese del film. Il mio obiettivo è di mettere su circa 15 chili nelle prossime sei. Voglio mangiare tutto ciò che mi capita a tiro…”. Detto, fatto: in sole treha messo su ben 10 chili. L’attore ha detto addio al suo fisico scolpito, frutto di un duro allenamento, per entrare nei panni di “Father Stu”, nel biopic dedicato al pugile e poi prete Stuart Long.ha condiviso sui social alcuni scatti in cui mostra l’avvenuta in pochissimo tempo: “Dalla foto a sinistra di 3fa a questa, ora. Grazie a @chef lawrence d cooking”, scrive l’attore, che ha voluto ...

