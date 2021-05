MAGGIO con l’impronta del Meteo dell’AUTUNNO: brutto tempo (Di giovedì 6 maggio 2021) Meteo MAGGIO 2021 autunnale.Ma quale Estate? Sì, è vero, nel fine settimana avremo certamente un assaggio della bella stagione così come fu lo scorso weekend. Ma l’idea di fiammate africane temporanee, espressa in più di un’occasione, sembra essere suffragata dai fatti. Detto che le condizioni Meteo dei prossimi giorni saranno certamente estive, con caldo superiori alla media, il periodo successivo dovrebbe metterci difronte al fatto compiuto. Se qualcuno ha letto l’ultimissimo approfondimento sul Vortice Polare saprà fin troppo bene che ci stiamo portando dietro un’eredità pesantemente condizionante. Condizionante in negativo, perché se dovessimo dar credito ai modelli previsionali da qui al 20 MAGGIO altro che bel tempo… Altro che Anticiclone Africano, altro che caldo… La strada ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 6 maggio 2021)2021 autunnale.Ma quale Estate? Sì, è vero, nel fine settimana avremo certamente un assaggio della bella stagione così come fu lo scorso weekend. Ma l’idea di fiammate africaneranee, espressa in più di un’occasione, sembra essere suffragata dai fatti. Detto che le condizionidei prossimi giorni saranno certamente estive, con caldo superiori alla media, il periodo successivo dovrebbe metterci difronte al fatto compiuto. Se qualcuno ha letto l’ultimissimo approfondimento sul Vortice Polare saprà fin troppo bene che ci stiamo portando dietro un’eredità pesantemente condizionante. Condizionante in negativo, perché se dovessimo dar credito ai modelli previsionali da qui al 20altro che bel… Altro che Anticiclone Africano, altro che caldo… La strada ...

Advertising

AntoVitiello : La #SerieA 2021/22 comincerà il prossimo 22 agosto, con conclusione il 22 maggio 2022. Pausa natalizia dal 23 dicem… - Radio3tweet : Un ragazzo sta registrando un vinile dei Pink Floyd, un maestro di canto sta facendo le prove con i suoi giovani al… - sbonaccini : Domani apriamo prenotazioni e si comincerà subito con le vaccinazioni per i nati dal 1957 al 1961 compresi. Ed entr… - CettaFerrara : La.reguone Sicilia dal 6 maggio prenota il vaccino per gli over 50. In 1 minuto prenotati io e il mio compagno con… - Giulia87725998 : RT @CiaoKarol: Inizia la giornata, 7 Maggio 2021, con Giovanni Paolo II e la Madonna di Lourdes: W San Giovanni Paolo II e la Madonna di Lo… -