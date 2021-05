Loredana Lecciso dopo la scelta discussa di Albano: “Non escludo nulla” (Di giovedì 6 maggio 2021) Loredana Lecciso, celebre showgirl del palinsesto televisivo, commenta la decisione di Albano e confessa: “Non escludo nulla” Albano e Loredana LeccisoSi era già recentemente tornato a parlare di Albano, poiché finalmente dopo oltre un anno di chiusura dall’inizio della pandemia il celebre cantautore tornava ad esibirsi. Non solo, la notizia raccontava di un presumibile ritorno in coppia, è cosi è stato. Ad annunciarlo furono i diretti interessati stessi: Albano e Romina, che per la gioia dei migliaia di fan che li attendevano, hanno dichiarato ufficialmente che sarebbero tornati ad esibirsi insieme. La pandemia aveva infatti imposto un lungo stop alla coppia canora ed è proprio per ... Leggi su kronic (Di giovedì 6 maggio 2021), celebre showgirl del palinsesto televisivo, commenta la decisione die confessa: “NonSi era già recentemente tornato a parlare di, poiché finalmenteoltre un anno di chiusura dall’inizio della pandemia il celebre cantautore tornava ad esibirsi. Non solo, la notizia raccontava di un presumibile ritorno in coppia, è cosi è stato. Ad annunciarlo furono i diretti interessati stessi:e Romina, che per la gioia dei migliaia di fan che li attendevano, hanno dichiarato ufficialmente che sarebbero tornati ad esibirsi insieme. La pandemia aveva infatti imposto un lungo stop alla coppia canora ed è proprio per ...

Advertising

GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP 6, spuntano i primi nomi del cast: tra questi c'è quello di Loredana Lecciso... ma a quan… - PasqualeMarro : #Albano torna con #Romina, #LoredanaLecciso reagisce - carmenmirandaib : RT @FrankAnelli: Per me è Loredana Lecciso - FrankAnelli : Per me è Loredana Lecciso - _stokazoo : Perché du’ giri d’elastico so’ pochi e tre so’ troppi che te vie’ il mal di testa come se ti avessero sparato nelle… -