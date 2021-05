Limite di velocità unico in tutta la città, a Olbia non si supereranno i 30 km/h (Di giovedì 6 maggio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Finte polizze auto vendute online, aumentano le… Dall'asfalto ai viadotti, il nuovo piano sulla 131… Una nuova rotatoria in via Imperia ... Leggi su galluraoggi (Di giovedì 6 maggio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Finte polizze auto vendute online, aumentano le… Dall'asfalto ai viadotti, il nuovo piano sulla 131… Una nuova rotatoria in via Imperia ...

Advertising

LuceverdeRadio : RT @ProvinciadiRE: ??VETTO, DA SABATO RIAPRE LA SP 10 PER IL PARMENSE Per consentire l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza della p… - ProvinciadiRE : ??VETTO, DA SABATO RIAPRE LA SP 10 PER IL PARMENSE Per consentire l’ultimazione dei lavori di messa in sicurezza de… - roby_mazz : @istbrunoleoni @ramella_f Se c'è un limite all'utilizzo dell'alta velocità e delle ferrovie in generale non sta nel… - cugusi1952 : @AlvisiConci @eia58 Figurati che quando ci hanno avvisato che erano avanzate delle dosi con mia moglie ho preso la… - mistertizio : @gponedotcom per me il limite dei 500w, della velocità a 20 km/h e della circolazione vietata dopo il tramonto è un… -